Lewandowscy przekazują milion euro na walkę z COVID-19 Robert i Anna Lewandowscy zaangażowali się walkę z pandemią choroby COVID-19. Na ten cel kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i jego żona przeznaczyli milion euro. “Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc, to róbmy to. Zdecydowaliśmy się przekazać milion euro na walkę z koronawirusem” – przyznali Lewandowscy. Gdy tylko koronawiurs zaatakował Europę, a większość rozgrywek sportowych została zawieszona, piłkarz Bayernu wystosował apel, aby ludzie pozostali w domach i byli “odpowiedzialni za siebie i innych”. Teraz, razem z żoną, ponowił prośbę o ostrożność. “Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni. Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni” – podkreślili. Wcześniej w walkę z pandemią zaangażowali się koledzy Lewandowskiego z Bayernu Monachium – Joshua Kimmich i Leona Goretzka. Oni również przeznaczyli na ten cel milion euro, a ponadto powołali platformę internetową “We Kick Corona”, która wspiera instytucje charytatywne, społeczne i medyczne. W Polsce dużym echem odbiła się inicjatywa Jakuba Błaszczykowskiego. Były kapitan reprezentacji, a obecnie zawodnik Wisły Kraków poinformował w piątek, że przekazał 400 tysięcy euro. “Tylko wspólnymi siłami możemy zmienić oblicze pandemii” – napisał w oświadczeniu. We Włoszech, gdzie do tej pory zmarło najwięcej osób zakażonych koronawirusem, do akcji wkroczyły również kluby. Dla przykładu Inter Mediolan ufundował 300 tysięcy masek ochronnych dla publicznej służby zdrowia, a piłkarze dołożyli jeszcze 500 tysięcy euro. Podobne kwoty przekazały m.in. kluby AC Milan, Juventus, Fiorentina czy Roma. Zaangażowani są również byli i obecni piłkarze, jak ikona Romy Francesco Totti czy występujący w Milanie Zlatan Ibrahimović. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.