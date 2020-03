540 wybitnych naukowców domaga się zmiany terminu wyborów – list to prezydenta i premiera RP Oto list 540 samodzielnych pracowników naukowych, lekarzy i innych specjalistów związanych ze służbą zdrowia, zainicjowany przez prof. dr. hab. Jacka Jassema: Panie Prezydencie Panie Premierze Nasilająca się pandemia COVID-19 stwarza dla całego świata wyjątkowe zdrowotne i materialne zagrożenie. Liczba zakażonych osób w naszym kraju szybko wzrasta i przy obecnej tendencji w najbliższych tygodniach może osiągnąć poziom zakażeń występujący w krajach najbardziej dotkniętych tym nieszczęściem. Zasoby polskiego systemu ochrony zdrowia są znacznie skromniejsze niż zamożnych państw Europy Zachodniej i mogą się okazać niewystarczające, by sprostać temu wyzwaniu. W obecnej sytuacji planowane na dzień 10 maja bieżącego roku wybory prezydenckie stwarzają ogromne ryzyko zarówno dla członków komisji wyborczych, jak i wszystkich osób, które wezmą udział w tych wyborach. Groźba gwałtownego rozszerzenia się epidemii jest bardzo realna, co pokazały tragiczne doświadczenia niedawnych wyborów samorządowych we Francji. W ich wyniku zachorowało wielu członków komisji wyborczych i wolontariuszy zaangażowanych w wybory, a skokowy wzrost liczby zachorowań w skali całego kraju sparaliżował francuski system ochrony zdrowia. Zorganizowanie skutecznej ochrony przed zakażeniem dla 300 tysięcy członków komisji wyborczej oraz kilkunastu milionów głosujących obywateli naszego kraju przekracza aktualne możliwości naszego państwa. W placówkach ochrony zdrowia już obecnie brakuje środków ochrony osobistej. Ich uruchomienie na potrzeby wyborów dramatycznie pogłębiłoby te niedobory. Jako pracownicy naukowi polskich uczelni i instytucji badawczych związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną zdrowia, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa zwracamy się z usilnym apelem i prośbą o podjęcie przewidzianych w polskim systemie prawnym działań oraz postanowień umożliwiających przeprowadzenie wyborów prezydenckich w innym niż pierwotnie zaplanowano terminie i w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Prof. dr hab. Jacek Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny Marcin Adamczak, Katowice Dariusz Adamek, Kraków Jan Albrecht, Warszawa Piotr Albrecht, Warszawa Janusz Andres, Kraków Jędrzej Antosiewicz, Gdańsk Magdalena Arasimowicz-Jelonek, Poznań Ewa Augustynowicz-Kopeć, Warszawa Jerzy Bal, Warszawa Wojciech Bal, Warszawa Walentyna Balwierz, Kraków Agata Bałdys-Waligórska, Kraków Tomasz Banasiewicz, Poznań Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Olsztyn Rafał Baranowski, Warszawa Wioletta Barańska-Rybak, Gdańsk Adam Barczyk, Katowice Ewa Bartnik, Warszawa Rafał Bartoszewski, Gdańsk Grzegorz Bartoszewski, Poznań Grzegorz Basak, Warszawa Paweł Basta, Kraków Halina Batura-Gabryel, Poznań Stanisława Bazan-Socha, Kraków Stanisława Bazan-Socha, Kraków Monika Białecka, Szczecin Krzysztof Bielawski, Gdańsk Krzysztof Bielecki, Warszawa Stanisław Bielecki, Łódź Maria Bieniaszewska, Gdańsk Leszek Bieniaszewski, Gdańsk Ewa Bień, Gdańsk Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Gdańsk Katarzyna Biernacka, Warszawa Wojciech Biernat, Gdańsk Jacek Bigda, Gdańsk Barbara Bilińska, Kraków Szczepan Biliński, Kraków Barbara Billewicz, Gliwice Paweł Blecharz, Kraków Krzysztof Błaszyk, Poznań Grażyna Bochenek, Kraków Ewa Bocian, Warszawa Paweł Bogdański, Poznań Romuald Bohatyrewicz, Szczecin Marek Bolanowski, Wrocław Alina Borkowska, Toruń Wojciech Braksator, Warszawa Andrzej Bręborowicz, Poznań Marlena Broncel, Łódź Ewa Bryl, Gdańsk Krzysztof Bryniarski, Kraków Grażyna Brzezińska-Rajczys, Warszawa Andrzej Budzyński, Kraków Piotr S. Budzyński, Kraków Janusz Bujnicki, Warszawa Barbara Bułło-Piontecka, Gdańsk Paweł Burchardt, Poznań Piotr Buszman, Bielsko-Biała Tomasz Byrski, Szczecin Agnieszka Chacinska, Warszawa Marta Chełmińska, Gdańsk Piotr Chłosta, Kraków Michał Chmielewski, Gdańsk Joanna Chorostowska-Wynimko, Warszawa Marzena Chrostowska, Gdańsk Krystyna Chrzanowska, Warszawa Łukasz Chrzanowski, Łódź Kamil Chwojnicki, Gdańsk Alicja Chybicka, Wrocław Ewa Cichocka-Jarosz, Kraków Kazimierz Ciechanowski, Szczecin Iwona Ciereszko, Białystok Wiesław J. Cubała, Gdańsk Katarzyna Cypryk, Łódź Marek Cypryk, Łódź Rafał Czajkowski, Bydgoszcz Magdalena Czarnecka-Operacz, Poznań Agnieszka Czarniecka, Gliwice Anna Członkowska, Warszawa Andrzej Członkowski, Warszawa Stanisław J. Czuczwar, Lublin Alicja Dąbrowska-Kugacka, Gdańsk Mariusz Dąbrowski, Rzeszów Krystyna de Walden-Gałuszko, Gdańsk Bożena Dembowska-Bagińska, Warszawa Marzena Dębska, Warszawa Alicja Dębska-Ślizień, Gdańsk Joanna A. Didkowska, Warszawa Marek Dobosz, Gdańsk Agnieszka Dobrowolska, Poznań Piotr Dobrowolski, Warszawa Joanna Domagała-Kulawik, Warszawa Elżbieta Drożyńska, Gdańsk Zuzanna Drulis-Kawa, Wrocław Jacek. S. Dubiel, Kraków Dariusz Dudek, Kraków Dominika Dudek, Kraków Dariusz Dudek, Kraków Marek Dudziński, Rzeszów Józef Dulak, Kraków Jan Duława, Katowice Magdalena Durlik, Warszawa Grzegorz Dworacki, Poznań Rafał Dziadziuszko, Gdańsk Grzegorz Dzida, Lublin Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Warszawa Adam Dziki, Łódź Piotr Eder, Poznań Katarzyna Emerich, Gdańsk Wojciech Fendler, Łódź Piotr Fichna, Poznań Magdalena Figlerowicz, Poznań Marek Figlerowicz, Poznań Marcin Fijałkowski, Gdańsk Agata Filip, Lublin Krzysztof J. Filipiak, Warszawa Jolanta Floryszak-Wieczorek, Poznań Edward Franek, Warszawa Mariusz Frączek, Warszawa Andrzej Friedman, Warszawa Mariusz Furgał, Kraków Andrzej Gackowski, Kraków Małgorzata Gaj, Katowice Grzegorz Gajos, Kraków Zbigniew Gąsior, Katowice Robert Gil, Warszawa Iwona Gisterek, Katowice Stanisław Głuszek, Kielce Wojciech Golusiński, Poznań Jakub Gołąb, Warszawa Andrzej Gołębiewski, Gdańsk Ewa Gorczyńska, Wrocław Tomasz Gosiewski, Kraków Joanna Góra-Tybor, Łódź Marcin Grabowski, Warszawa Ryszard Grenda, Warszawa Tomasz Grodzicki, Kraków Tomasz Grodzki, Szczecin Marcin Gruchała, Gdańsk Małgorzata Grudzińska-Jurczak, Kraków Dariusz Gruszfeld, Warszawa Daniel Gryko, Warszawa Zygmunt Grzebieniak, Wrocław Władysław Grzeszczak, Zabrze Mirosław Grzeszczyk, Warszawa Marek Grzybiak, Gdańsk Andrzej Grzybowski, Olsztyn Igor Hałagida, Gdańsk Rita Hansdorfer-Korzon, Gdańsk Michał Harciarek, Gdańsk Olga Haus, Wrocław Dagmara Hering, Gdańsk Jan Hertrich-Woleński, Rzeszów Tomasz Hirnle, Białystok Michał Holecki, Katowice Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Kraków Juliusz Huber, Poznań Iwona Hus, Warszawa Jan Iluk, Gdańsk Ninela Irga-Jaworska, Gdańsk Zbigniew Izdebski, Warszawa Ewa Iżycka-Swieszewska, Gdańsk Marek Jackowski, Toruń Miłosz Jaguszewski, Gdańsk Lucjusz Jakubowski, Warszawa Przemysław Jałowiecki, Katowice Krzysztof Jamroziak, Warszawa Piotr Jankowski, Kraków Przemysława Jarosz-Chobot, Katowice Jerzy Jaroszewski, Olsztyn Jadwiga Jaruzelska, Poznań Barbara Jarząb, Gliwice Jerzy Jarząb, Zabrze Jacek Jassem, Gdańsk Ewa Jassem, Gdańsk Janusz Jaśkiewicz, Gdańsk Radosław Jaworski, Warszawa Jacek Jaworski, Warszawa Aleksandra Jezela-Stanek, Warszawa Arkadiusz Jeziorski, Łódź Małgorzata Jędryczka, Poznań Wiktor W. Jędrzejczak, Warszawa Sergiusz Jóźwiak, Warszawa Marek Jóźwiak, Poznań Wojciech Jurczak, Kraków Artur Jurczyszyn, Kraków Robert Juszkat, Poznań Leszek Kaczmarek, Warszawa Bożenna Kaczmarek-Borowska, Rzeszów Jan Kaczor, Gdańsk Piotr Kaliciński, Warszawa Alicja Kalinowska, Poznań Krzysztof Kałwak, Wrocław Bożena Kamińska, Warszawa Karol Kamiński, Białystok Wojciech Kamysz, Gdańsk Elżbieta Kamysz, Gdańsk Andrzej Kansy, Warszawa Agnieszka Kapłon-Cieślicka, Warszawa Bartosz Karaszewski, Gdańsk Jacek Karczewski, Poznań Grażyna Karolczyk, Kielce Jacek Karoń, Poznań Jarosław. D. Kasprzak, Łódź Bernarda Kazanowska, Wrocław Jarosław Kaźmierczak, Szczecin Wojciech Kielan, Wrocław Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Gdańsk Marian Klinger, Wrocław Tomasz Klupa, Kraków Stanisław Kłęk, Kraków Brygida Knysz, Wrocław Janusz Kochman, Warszawa Iwan Kocic, Gdańsk Piotr Kołodziejczyk, Kraków Magdalena Konarska, Warszawa Igor Konieczny, Gdańsk Grzegorz Kopeć, Kraków Wojciech Kosiak, Gdańsk Beata Kos-Kudła, Gliwice Małgorzata Kossut, Warszawa Anna Kostera-Pruszczyk, Warszawa Magdalena Kostkiewicz, Kraków Jacek Kot, Gdańsk Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Warszawa Jan Kotwica, Olsztyn Małgorzata Kotwicka, Poznań Tomasz Kotwicki, Poznań Jerzy Kowalczyk, Lublin Oskar Kowalski, Warszawa Ireneusz M. Kowalski, Olsztyn Piotr Kowalski, Gdańsk Dariusz Kozłowski, Gdańsk Romuald Krajewski, Warszawa Zbigniew Krasiński, Poznań Paweł Krawczyk, Lublin Maciej Krawczyński, Poznań Rafał Krenke, Warszawa Jacek Kruczyński, Poznań Janusz Kruszewski, Gdynia Kazimierz Krzemień, Kraków Andrzej Książek, Lublin Janusz Książyk, Warszawa Jacek Kubica, Bydgoszcz Tomasz Kukulski, Katowice Alina Kułakowska, Białystok Piotr Kułakowski, Warszawa Piotr Kuna, Łódź Marcin Kurzyna, Otwock Krzysztof Kusza, Poznań Andrzej Kutarski, Lublin Jacek Kuźnicki, Warszawa Stanisław Kwiatkowski, Kraków Przemko Kwinta, Kraków Magdalena Lange, Gdańsk Renata Langfort, Warszawa Romuald Lango, Gdańsk Witold Lasek, Warszawa Piotr Lass, Gdańsk Ryszard Lauterbach, Kraków Andrzej Legocki, Poznań Maciej Lesiak, Poznań Małgorzata Lewandowska-Szumiel, Warszawa Krzysztof Lewandowski, Poznań Ewa Lewicka, Gdańsk Krzysztof Liberek, Gdańsk Paweł Liberski, Łódź Janusz Limon, Gdańsk Magdalena Lipczyńska, Warszawa Mieczysław Litwin, Warszawa Zbigniew Lorenc, Sosnowiec Andrzej Lubiński, Łódź Jerzy Łazarewicz, Warszawa Małgorzata Łobocka, Warszawa Ewa Łojkowska, Gdańsk Andrzej Mackiewicz, Poznań Joanna Maj, Wrocław Marcin Majka, Kraków Liliana Majkowska, Szczecin Izabela Makałowska, Poznań Wiesław Makarewicz, Gdańsk Roman Makarewicz, Bydgoszcz Jacek Malejczyk, Warszawa Witold Malinowski, Szczecin Maciej Małecki, Kraków Piotr Małkowski, Warszawa Artur Mamcarz, Warszawa Ryszard Marciniak, Poznań Waldemar Marczewski, Młochów Andrzej Marszałek, Poznań Andrzej Matyja, Kraków Michał Matysiak, Warszawa Grzegorz Mazur, Wrocław Tadeusz Mazurczak, Warszawa Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Gdańsk Andrzej Mączyński, Kraków Marta Miączyńska, Warszawa Sławomir Michalak, Poznań Maciej Michalik, Olsztyn Andrzej Milewicz, Wrocław Dagmara Mirowska-Guzel, Warszawa Przemysław Mitkowski, Poznań Krystyna Mitosek-Szewczyk, Lublin Katarzyna Miza-Stec, Katowice Janusz Moryś, Gdańsk Beata Możejko, Gdańsk Tatiana Mularek-Kubzdela, Poznań Jacek Musiał, Kraków Piotr Musiałek, Kraków Michał Musielak, Poznań Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Białystok Małgorzata Myśliwiec, Gdańsk Anna Nadolska-Orczyk, Radzików Bożena Naganowska, Poznań Krzysztof Narkiewicz, Gdańsk Jadwiga Nassler, Kraków Beata Naumnik, Katowice Sergiusz Nawrocki, Olsztyn Marek Niedoszytko, Gdańsk Ewa Niemczyk, Płońsk Maria Niklińska, Kraków Marita Nittner-Marszalska, Wrocław Ewa Niżankowska, Kraków Anna Noczyńska, Wrocław Przemysław Nowacki, Szczecin Wojciech Nowak, Kraków Krzysztod W. Nowak, Poznań Beata Nowakowska, Warszawa Grażyna Nowicka, Warszawa Michał Nowicki, Łódź Dominika Nowis, Warszawa Roman Nowobilski, Kraków Marcin Nowotny, Warszawa Paweł Nyckowski, Warszawa Ryszard Nycz, Kraków Michał Obuchowski, Gdańsk Renata Ochocka, Gdańsk Romuald Ochotny, Poznań Piotr Odrowąż-Pieniążek, Kraków Andrzej Oko, Poznań Bogusław Okopień, Katowice Ilona Olędzka, Gdańsk Grzegorz Opolski, Warszawa Wacław Orczyk, Radzików Tadeusz Orłowski, Warszawa Lucyna Ostrowska, Białystok Radosław Owczuk, Gdańsk Dorota Ozdarska, Warszawa Bogusław Paradowski, Wrocław Leszek Paradowski, Wrocław Tomasz Pasierski, Warszawa Krzysztof Paśnik, Warszawa Tadeusz Pawełczyk, Gdańsk Wiesław W. Pawlik, Kraków Joanna Pawłowska, Warszawa Ryszard Pawłowski, Gdańsk Arleta Piaskowska, Poznań Lidia Piechowicz, Gdańsk Ewa Pilarska Gdańsk Jacek Piłat, Lublin Ryszard Piotrowicz, Warszawa Jarosław Piszcz, Białystok Waldemar Placek, Olsztyn Katarzyna Plata-Nazar, Gdańsk Alina Plenis, Gdańsk Rafał Płoski, Warszawa Barbara Płytycz, Kraków Andrzej Podgórzak, Siedlce Maria Podolak-Dawidziak, Wrocław Zygmunt Pojda, Warszawa Marek Postuła, Warszawa Andrzej Potemkowski, Szczecin Jan Potępa, Kraków Piotr Pożarowski, Lublin Krzysztof Preis, Gdańsk Aleksander Prejbisz, Warszawa Piotr Pruszczyk, Warszawa Agata Ptak-Belowska, Kraków Krzysztof Pyrć, Kraków Jolanta Pytko-Polończuk, Kraków Elżbieta Pyza, Kraków Marek Radomski, Kanada Dariusz Rakus, Wrocław Rodryg Ramlau, Poznań Anna Ratajska, Warszawa Tomasz Rechciński, Łódź Wojciech Regulski, Kraków Jarosław Reguła, Warszawa Adam Reich, Rzeszów Maria Respondek-Liberska, Łódź Piotr Richter, Kraków Jan Rogowski, Gdańsk Jacek Roliński, Lublin Leszek Romanowski, Poznań Mariola Ropacka-Lesiak, Poznań Andrzej Roszak, Poznań Marcin Roszkowski, Warszawa Kazimierz Roszkowski-Sliż, Warszawa Jacek Rożniecki, Łódź Marek Ruchała, Poznań Marcin Ruciński, Poznań Lidia Rudnicka, Warszawa Adam Rudnik, Katowice Magdalena Rutkowska, Warszawa Bolesław Rutkowski, Gdańsk Przemysław Rutkowski, Gdańsk Witold Rużyłło, Warszawa Konrad Rydzyński, Warszawa Danuta Ryglewicz, Warszawa Joanna Rymaszewska, Wrocław Krzysztof Rytlewski Kraków Jerzy Sadowski, Kraków Stefan Sajdak, Poznań Marek Sanak, Kraków Wiesław Sawicki, Gdańsk Maria Sąsiadek, Wrocław Krystyna Serkies, Gdańsk Maciej Siedlar, Kraków Alicja Siemińska, Gdańsk Jerzy Sieńko, Szczecin Piotr Skarżyński, Warszawa Henryk Skarżyński, Warszawa Stefan Skiba, Kraków Andrzej Składanowski, Gdańsk Szymon Skoczeń, Kraków Ewa Słomińska, Gdańsk Krzysztof Sładek, Kraków Jarosław Sławek, Gdańsk Jarosław Sławiński, Gdańsk Krzysztof Słowiński, Poznań Tomasz Smiatacz, Gdańsk Ryszard T. Smoleński, Gdańsk Bożena Sobkowicz, Białystok Piotr Socha, Warszawa Tomasz Socha, Kraków Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Gdańsk Bogdan Solnica, Kraków Jacek Spławiński, Warszawa Anna Starzyńska, Gdańsk Teresa Starzyńska, Szczecin Joanna Stefanowicz, Gdańsk Barbara Steinborn, Poznań Andrzej Stelmach, Kraków Piotr Stepnowski, Gdańsk Janina Stępińska, Warszawa Marek Stopiński, Podkowa Leśna Ewa Straburzyńska-Miga, Poznań Kazimierz Strzałka, Kraków Janusz Strzelczyk, Łódź Michał Studniarek, Gdańsk Władysław Sułowicz, Kraków Andrzej Surowiec, Rzeszów Jakub Swadźba, Kraków Agnieszka Szadkowska, Łódź Hanna Szajewska, Warszawa Dominika Szalewska, Gdańsk Wojciech Szczeklik, Kraków Cezary Szczylik, Warszawa Jacek C. Szepietowski, Wrocław Bogusław Szewczyk, Gdańsk Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, Gdańsk Marek Szołkiewicz, Gdynia Krystyna Sztefko, Kraków Monika Szturmowicz, Warszawa Edyta Szurowska, Gdańsk Andrzej Szutowicz, Gdańsk Zbigniew Szyguła, Kraków Piotr Szymański, Warszawa Jacek M. Szymura, Kraków Dorota Śliwicka, Sochaczew Paweł Śliwiński, Warszawa Alicja Ślizień-Dębska, Gdańsk Katarzyna Ślubowska, Warszawa Robert Śmigiel, Wrocław Małgorzata Świątkowska-Freund , Gdańsk Jacek Tabarkiewicz, Rzeszów Wiesław Tarnowski, Warszawa Michał Tendera, Katowice Waldemar Tłokiński, Warszawa Andrzej Tomaszewski, Lublin Lidia Tomkiewicz-Pająk, Kraków Adam Torbicki, Warszawa Olga Trojnarska, Poznań Maria Trusz-Gluza, Warszawa Natalia Trzonkowska, Gdańsk Piotr Trzonkowski, Gdańsk Joanna Twardowska-Hauser, Poznań Tomasz Twardowski, Poznań Andrzej Tykarski, Poznań Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Wrocław Marek Ussowicz, Wrocław Jacek Wachowiak, Poznań Marcin Waligóra, Kraków Michał Waligórski, Kraków Grzegorz Wallner, Lublin Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Gdańsk Ewa Wender-Ożegowska, Poznań Krystyna Widecka, Szczecin Kazimierz Widenka, Rzeszów Mirosław Wielgoś, Warszawa Jolanta Wierzba, Gdańsk Agnieszka Wierzbowska, Łódź Adrianna Wilczek, Wrocław Jerzy Windyga, Warszawa Jacek. M. Witkowski, Gdańsk Adam Witkowski, Warszawa Michał Witt, Poznań Maciej Wiznerowicz, Poznań Wojciech Wojakowski, Katowice Anna Wojas-Pelc, Kraków Lidia Wolska, Gdańsk Sławomir Wołczyński, Białystok Jerzy Wordliczek, Kraków Beata Wożakowska-Kapłon, Kielce Tomasz Wróbel, Wrocław Grażyna Wróbel, Wrocław Tadeusz Wróblewski, Warszawa Wojciech Wysocki, Kraków Andrzej Wysocki, Kraków Jacek Wysocki, Poznań Jacek Wysocki, Poznań Agnieszka Wyszyńska, Pruszków Maciek Zabiel, Poznań/Zielona Góra Romuald Zabielski, Warszawa Paweł Zagożdżon, Gdańsk Beata Zakrzewska-Pniewska, Warszawa Beata Zalewska-Szewczyk, Łódź Jarosław Zalewski, Kraków Jacek Zaremba, Warszawa Maciej Zaucha, Gdańsk Barbara Zegarska, Bydgoszcz Wojciech Zegarski, Bydgoszcz Marian Zembala, Zabrze Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Warszawa Krzysztof Zieniewicz, Warszawa Ewa Zimnoch-Guzowska, Młochów Piotr Ziółkowski, Wrocław Aleksandra Żurowska, Gdańsk Maciej Żylicz, Warszawa





