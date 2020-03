List papieża Franciszka. “Założyciel Legionu Chrystusa był oszustem”. apież Franciszek z powodu przeziębienia nie spotkał się z przedstawicielami Legionu Chrystusa. Wysłał do nich list, w którym stanowczo skrytykował założyciela zgromadzenia Marciala Maciela. “Musicie wyrzec się jego spuścizny” – napisał. Od czwartku papież Franciszek pozostaje w “lekkiej niedyspozycji”. Choć w niedzielę pojawił się w oknie i odmówił Anioł Pański, kasłał, to powiedział wiernym, że musi odwołać swój udział w rekolekcjach wielkopostnych pod Rzymem. Z powodu niedyspozycji nie doszło też do sobotniej audiencji z przedstawicielami Legionu Chrystusa. Otrzymali jednak list od hierarchy. Papież Franciszek skrytykował w nim założyciela Legionu Chrystusa Marciala Maciela. “Musicie wyrzec się spuścizny założyciela Legionu Chrystusa. Musicie też uznać, że był on oszustem, który stworzył wokół siebie iluzję świętości, prowadząc jednocześnie podwójne życie. Nie może być on stawiany jako wzór do naśladowania” – napisał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

