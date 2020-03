LOT zawiesza rejsy do amerykańskich miast Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o zawieszeniu od najbliższej soboty do 13 kwietnia połączeń z Warszawy do Miami, Newark, Los Angeles oraz z Budapesztu do Nowego Jorku na lotnisko JFK – poinformowała w czwartek spółka. Rejsy z Warszawy do Nowego Jorku oraz z Warszawy i Krakowa do Chicago mają się odbywać zgodnie z rozkładem. “W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV i w obliczu wprowadzenia przez kolejne państwa dodatkowych restrykcji dla podróżnych, LOT podjął decyzję o dostosowaniu swojej siatki połączeń do bieżących regulacji” – poinformował w komunikacie przewoźnik. Spółka sprecyzowała, że od soboty 14 marca br. do 13 kwietnia br. zawiesza rejsy na trasach z Warszawy do Miami, Newark, Los Angeles oraz z Budapesztu do Nowego Jorku (JFK). Spółka przekazała, że połączenie Warszawa-Oslo zostaje zawieszone od 13 do 27 marca. Wznowienie rejsów na trasie Rzeszów-Newark nastąpi 20 kwietnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

