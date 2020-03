Lubuskie nie czeka na rząd. Przeznacza 5 mln zł na testy na koronawirusa. Lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak nie czeka na władze centralne. Zgodnie z zaleceniem WHO, by jak najwięcej osób przetestować na obecność koronawirusa, chce za 5 mln zł kupić testy szpitalom. Zaopatrzyła je już w odpowiednią aparaturę. Testów starczy dla 73 tysięcy mieszkańców W środę 18 marca zarząd województwa podjął decyzję o przeznaczeniu aż 50 mln zł z funduszy europejskich na doposażenie szpitali. Z tego 5 mln złotych miałoby zostać przeznaczone na zakup testów wykrywających wirus SARS-CoV-2. „Możemy je bardzo szybko zamówić, czekamy tylko na zgodę ministerstwa funduszy i polityki regionalnej” – mówi OKO.press marszałek Polak. „Ministerstwo poinformowało marszałków województw, że uzgodniło z Komisją Europejską odstępstwa od dotychczasowych zasad finansowania inwestycji z sektora zdrowotnego. Nie będzie formalności, marszałkowie mogą elastycznie przesuwać część funduszy unijnych na walkę z koronawirusem, a ministerstwo będzie wydawać zgodę” – ogłosiła jeszcze w środę 19 marca szefowa resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

