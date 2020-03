“Ludzie będą umierać, firmy bankrutować”. Apel szefa BCC do premiera. “Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasilą się. Ludzie będą umierać. Firmy bankrutować. Mamy dopiero namiastkę rozwoju tej sytuacji. Trzeba działać szybciej i mocniej!” – czytamy w przekazanym naTemat.pl apelu prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego do premiera Mateusza Morawieckiego. “Upoważniony losem mikro, małych, średnich i dużych firm oraz ich pracowników, proszę i wzywam Pana do niezwłocznego podjęcia następujących decyzji” – pisze Marek Goliszewski do Mateusza Morawieckiego i wylicza rozwiązania, których faktycznie potrzebują polscy pracodawcy i pracownicy. Propozycje BCC ws. przeciwdziałania skutkom epidemii 1. Zwolnić firmy i ich pracowników z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko je odroczyć. Do tego uprościć biurokratyczne procedury ZUS i zastąpić je w okresie epidemii prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

