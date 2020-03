Macedonia Północna trzydziestym członkiem NATO W siedzibie Departamentu Stanu USA został złożony dokument przystąpienia Macedonii Północnej do Traktatu Północnoatlantyckiego – poinformowały w piątek służby prasowe Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tym samym Macedonia Północna została 30. członkiem Sojuszu. Warunkiem przystąpienia Macedonii Północnej do NATO była ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty krajów członkowskich. W zeszłym tygodniu zrobiła to Hiszpania – jako ostatni kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego. Protokół przyjęcia Macedonii Północnej do NATO został podpisany przez przedstawicieli 29 państw członkowskich w lutym 2019 roku. – Macedonia Północna jest obecnie częścią rodziny NATO, rodziny trzydziestu narodów i prawie miliarda ludzi. Rodziny opartej na pewności, że bez względu na wyzwania, przed którymi stoimy, wszyscy jesteśmy razem silniejsi i bezpieczniejsi – oświadczył w piątek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

