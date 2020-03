Macron zamyka granice i nakazuje Francuzom zostać w domach W porozumieniu z Unią Europejską we wtorek w południe rząd zamknie granice kraju – przekazał w poniedziałkowym orędziu do narodu prezydent Francji Emmanuel Macron. Prezydent Francji Emmanuel Macron w wieczornym orędziu do narodu nakazał Francuzom pozostanie w domach przez dwa tygodnie i stwierdził, że powinni wychodzić tylko w sytuacjach, które tego wymagają. Zapowiadane przez niego zaostrzenie środków ostrożności będzie obowiązywać od wtorku od godz. 12 przez 15 dni. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

