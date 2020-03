Madryt i Nowy Jork gorzej niż Włochy? W Polsce 1000 zakażonych, co dalej? Wczoraj 152 nowe przypadki, dziś – 150. 14 ofiar, a może więcej? W dniu wejścia w życie nowych restrykcji przebiliśmy 1000 potwierdzonych zarażeń koronawirusem. Ponad 200 tys. osób jest w kwarantannie. Nowy Jork i Madryt lada moment przegonią Lombardię, a Stany Zjednoczone w tym tempie jeszcze w tym tygodniu prześcigną Chiny, Dziś (25 marca 2020) pierwszy dzień wzmożonych restrykcji, które rząd ogłosił wczoraj. Nie wolno bez ważnego powodu wychodzić z domu, gromadzić się w miejscach publicznych (nie obowiązuje już poprzedni zakaz do 50 osób), a po ulicach możemy chodzić tylko we dwójkę, chyba że jesteśmy rodziną. Szczegóły są niejasne. Rząd ogłosił zmiany na wtorkowej (24 marca) konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki miał problemy z wysłowieniem się, a rozporządzenie zostało ogłoszone dopiero około 21:00. Czyli trzy godziny przed wejściem w życie. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.