Maile z groźbami wobec gdańskich sędziów W związku z atakami na sędziów, w szczególności na sędzię Małgorzatę Zwierzyńską, zawartymi w e-mailach do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, jego prezes złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego. Ma to związek z wyrokiem w sprawie z powództwa Natalii Nitek-Płażyńskiej przeciwko niemieckiemu przedsiębiorcy Hansowi G. “W związku z bezprecedensowymi atakami na sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku orzekających w sprawie I ACa 363/19, w szczególności sędziego Małgorzatę Zwierzyńską, z uwagi na wydany w dniu 4 marca 2020 r. wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, zawartymi w korespondencji wpływającej na skrzynki e-mailowe Sądu informuję, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skierował w dniu 6 marca 2020 r. zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, tj. przestępstwa opisanego w art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 115 § 13 ust. 3 k.k.” – głosi oświadczenie rzecznika prasowego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Romana Kowalkowskiego, opublikowane w poniedziałek na stronie internetowej sądu. Art.226. kodeksu karnego mówi o znieważeniu funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, za grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo więzienia do jednego roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

