Majowe wybory będą przestępstwem. Wzywamy sędziów do wycofania się z komisji wyborczych. – Wszyscy chcący organizować w maju wybory prezydenckie mogą odpowiadać za popełnienie przestępstwa – takie stanowisko przyjęli w poniedziałek sędziowie ze Stowarzyszenia “Themis”. Wezwali innych sędziów, którzy są członkami komisji wyborczych, do wycofania się z tych organów. Podkreślili, że skutkiem majowej elekcji może być choroba, a nawet zagrożenie życia milionów osób, które zarażą się koronawirusem.​ Rządzący konsekwentnie powtarzają, że majowy termin wyborów prezydenckich jest absolutnie realny i do utrzymania – mimo zagrożenia koronawirusem​. Zdaniem sędziów ze Stowarzyszenia “Themis” organizowanie wyborów w czasie, gdy w kraju z dnia na dzień wzrasta ilość zakażonych koronawirusem może zostać uznane za przestępstwo​. Chodzi o art. 165 kodeksu karnego, czyli “sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób”. Jak wskazują sędziowie z “Themis”, gdyby ktoś podczas wyborów zaraził się koronawirusem i zmarł, to kara za ich zorganizowanie mogłaby wynieść nawet 12 lat więzienia​. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.