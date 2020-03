Małgorzata Kidawa-Błońska chwali podwyższenie wieku emerytalnego – To była dobra i mądra decyzja – powiedziała o podwyższeniu wieku emerytalnego kandydatka KO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. “To była kradzież emerytalnych uprawnień” – komentuje teraz PiS. W 2012 roku rząd PO-PSL rozpoczął proces podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Teraz Małgorzata Kidawa-Błońska przyznaje, że był to błąd, ale tylko dlatego, iż rządzący nie wyjaśnili Polakom, na czym polegała cała reforma. – Powinniśmy byli ludziom wtedy lepiej to wytłumaczyć i dać prawo wyboru. Jestem przekonana, że więcej osób by chciała pracować – oceniła w rozmowie z portalem gazeta.pl. Kidawa-Błońska stwierdziła, że samo podwyższenie wieku emerytalnego “było dobrą i mądrą decyzją”, ale niewłaściwie wdrożoną. – Polacy żyją coraz dłużej, w coraz lepszym zdrowiu i chcą pracować – przekonywała. Zapewniła także, iż większość obywateli chce być aktywna zawodowo i ma świadomość, że jest to “szansa na lepsze życie i wyższe emerytury”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

