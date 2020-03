Małgorzata Kidawa-Błońska nadal kandydatką KO Zarząd krajowy PO podjął decyzję, że nie będziemy rekomendowali przedstawicieli do prac w komisjach wyborczych – poinformował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska pozostaje kandydatką KO na prezydenta – zapewnił. Kierwiński był pytany w radiu RMF FM, czy Kidawa-Błońska nadal jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. – Tak, jest naszą kandydatką na prezydenta, nic się w tym zakresie nie zmieniło – odpowiedział. Sekretarz generalny PO ocenił zarazem, że “w aktualnych warunkach, które mamy w Polsce niemożliwe jest, aby wybory odbyły się 10 maja”. Dopytywany, czy jeśli wybory będą 10 maja Kidawa-Błońska nadal będzie apelowała do swoich wyborców, by zostali w domach, Kierwiński odparł tylko, że “tych wyborów 10 maja nie będzie, bo tych wyborów nie da się zorganizować”. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

