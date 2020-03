Małgorzata Kidawa-Błońska: Naszym obowiązkiem jest stworzenie prawdziwej wspólnoty Z kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Małgorzatą Kidawą – Błońską o wizji prezydentury, wyborach, polityce, polskim społeczeństwie i potrzebie budowania wspólnoty, rozmawiał Michał Ruszczyk. Michał Ruszczyk: W ciągu ostatnich pięciu lat Zjednoczona Prawica zawłaszczyła cały aparat państwowy – ma nie tylko własny rząd, ale też w znacznej mierze sądy, PKW, telewizję, służby itd. Czy nie obawia się Pani, że wybory prezydenckie mogą zostać sfałszowane lub unieważnione, jeśli nie wygra pisowski kandydat? Czy nie okaże się, że 11 maja obudzimy się w państwie autorytarnym, w którym wynik wyborów jest przesądzony jeszcze przed ich rozpisaniem? Małgorzata Kidawa-Błońska: PiS zawłaszczył państwo, łamiąc przy tym wszelkie reguły trójpodziału władzy. Robi to konsekwentnie, odkąd objął rządy, ze szkodą dla naszej ojczyzny. Dzisiaj wyraźnie to widać. Mam na myśli tę wojnę pomiędzy NIK i CBA, która wymknęła im się spod kontroli. Obecnie trudno przewidzieć, czym to się skończy. Jedno jest pewne: nie można dziś mówić o sprawnie działających instytucjach państwowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.