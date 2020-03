Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesza kampanię. Rywale oceniają decyzję. – To przykre, że Małgorzata Kidawa-Błońska pozwoliła się złamać Jarosławowi Kaczyńskiemu – powiedział Szymon Hołownia na temat decyzji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zawiesiła swoją kampanię wyborczą. – Wycofanie się z aktywności jako kandydatka i skupienie na mandacie poselskim to jest jak polityczna emerytura, symboliczny zjazd do Sulejówka – ocenił Tomasz Trela, szef sztabu kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia. W niedzielę Kidawa-Błońska w opublikowanym na Facebooku liście otwartym stwierdziła, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie nie powinny się odbyć. W przeciwnym razie – wezwała obywateli do bojkotu głosowania. Wybory były również tematem konferencji kandydatki Koalicji Obywatelskiej, która odbyła się w niedzielę przed Sejmem. – Apeluję także do moich kontrkandydatów. To jest chyba czas, żebyśmy wyraźnie i dobitnie powiedzieli głośno, że 10 maja wybory nie mogą się odbyć. Ja zawieszam całkowicie swoją kampanię – zadeklarowała i dodała, że będzie się teraz zajmowała zadaniami, które stoją przed posłem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

