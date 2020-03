Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesza kampanię “”W tej sytuacji organizowanie wyborów prezydenckich byłoby działaniem wręcz zbrodniczym” Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała zawieszenie kampanii wyborczej. Kilka godzin wcześniej kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaapelowała “do wszystkich obywateli”, by nie uczestniczyli w wyborach 10 maja. “Niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot” – napisała. Pozostali kandydaci opozycji również chcą zmiany terminu wyborów. “Zostańcie w domach, wasze życie jest najważniejsze” Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała swoją decyzję podczas niedzielnej konferencji prasowej przed gmachem Sejmu. Zwracając się do swoich kontrkandydatów podkreśliła, że teraz jest czas, aby powiedzieć jasno i wyraźnie, że 10 maja wybory prezydenckie nie mogą się odbyć. “W tej sytuacji organizowanie wyborów prezydenckich byłoby działaniem wręcz zbrodniczym” WIĘCEJ Na swoi Facebooku pisze: LIST OTWARTY W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH 10 maja 2020 roku Do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP Jako naród, jako wspólnota, stanęliśmy przed niebezpieczeństwem, które nie ma precedensu w naszej najnowszej historii. Zagrożone jest życie, zdrowie oraz byt Polek i Polaków. Nie ma dziś w Polsce innego zadania niż walka z epidemią i jej skutkami. W tej sytuacji organizowanie wyborów prezydenckich byłoby działaniem wręcz zbrodniczym. Nie wolno narażać życia ludzkiego – z tą zasadą powinien zgodzić się każdy. Szczególnie ktoś, kto chce ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. Nie wyobrażam sobie, jak można prosić ludzi o zaufanie i jednocześnie namawiać ich, aby ryzykowali swoim życiem i zdrowiem. Dlatego wybory 10 maja 2020 roku nie mogą się odbyć! Jeśli jednak rządzący będą trwać w tym uporze, to muszą wiedzieć, że ponoszą pełną odpowiedzialność za straszliwe skutki dla życia i zdrowia obywateli. W takiej sytuacji apeluję do wszystkich wyborców, aby nie uczestniczyli w wyborach 10 maja 2020 roku. Jeśli nie można inaczej, niech odpowiedzią na nieodpowiedzialność władzy będzie powszechny bojkot. Wybory powinny się odbyć wtedy, kiedy będzie to możliwe i bezpieczne dla ludzi. Proszę wszystkich obywateli: zostańcie w domu! Zadbajcie o siebie i najbliższych. Jeśli możecie, pomóżcie sąsiadom i każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Jednocześnie wzywam pozostałych kandydatów, aby postąpili właściwie. Czas na jasną deklarację. Dziś wszyscy zdajemy test na odpowiedzialność i przyzwoitość. Jeśli zachowamy jedność, pokonamy wszelkie przeciwieństwa. Małgorzata Kidawa-Błońska Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

