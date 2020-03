“Mamy 40 metrów bieżących bawełny, komu możemy podrzucić?” Szpitale alarmują, oni nie są obojętni. W całej Polsce powstają grupy, które szyją maseczki ochronne dla pracowników placówek medycznych, które takie braki do nich zgłaszają. Jedni szyją, drudzy udostępniają materiały. Każdy chce dołożyć swoją cegiełkę do walki z koronawirusem. Ale w cenie są też inne potrzebne rzeczy. Od kilku dni lekarze alarmują: kończą nam się materiały ochronne: maseczki, rękawiczki, kombinezony. “Drogi obywatelu! Pomóż służbom medycznym. W związku z obecną sytuacją brakuje nam jednorazowego sprzętu – maseczek, rękawiczek, fartuchów do niesienia pomocy chorym. Jeśli posiadasz taki sprzęt w swojej firmie, a w związku z ograniczeniami nie będziesz go używał – zgłoś się do nas. Chcesz nam pomóc lepiej zadbać o pacjentów, zgłoś się do nas i przekaż nam swoje zasoby. Kontakt: SOR HCP, 28 Czerwca 1956” – taki apel umieścili w sobotę w mediach społecznościowych pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego w Centrum Medycznym HCP na poznańskiej Wildzie. Na odzew nie musieli długo czekać. Poznaniacy ruszyli z pomocą. Ale nie tylko oni. Ludzie biorą sprawy w swoje ręce i organizują się w całej Polsce. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.