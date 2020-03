Manifest naukowców: „Tarcza antykryzysowa” jest antyspołeczna Polska po wdrożeniu „tarczy antykryzysowej” w obecnym kształcie będzie krajem pogłębionego kryzysu zdrowia publicznego, wzrostu ubóstwa i nierówności – pisze w ostrym manifeście kilkudziesięciu polskich naukowców zajmujących się badaniami nad gospodarką. Alternatywa ekonomiczna i polityczna istnieje – przekonują. Jaka to alternatywa? „Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 to jedno z największych zagrożeń stojących przed społeczeństwami Europy i Świata od czasu II wojny światowej. Dramatycznie zmieniają się warunki gospodarowania i zaspokajania potrzeb obywateli. To, w jaki sposób podejdziemy do tego wyzwania, zadecyduje o przyszłości społeczeństw i gospodarek” – pisze kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska naukowego. Wśród sygnatariuszy są m.in. pracownicy UJ, UW, Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także uniwersytetów ekonomicznych w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Wskazują, że zaproponowana przez rząd „tarcza antykryzysowa” to wsparcie nieadekwatne do wyzwań, ale przede wszystkim – skierowane w niewłaściwą stronę. Ich zdaniem potrzeby większości Polek i Polaków przegrywają z interesem sektora przedsiębiorstw prywatnych. „Zyski są prywatyzowane, a koszty uspołecznione” – piszą. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

