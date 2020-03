Manify przeszły przez Polskę. “Wasze kaplice – nasze macice”. Jak co roku w międzynarodowy Dzień Kobiet ulicami Polski przeszły Manify. Marsze kobiet odbyły się m.in. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. W tym roku, oprócz haseł nawołujących do równości i poszanowania praw kobiet, pojawiły się także nawiązania do ekologii i klimatu. Tegoroczne Manify odbyły się bez większych incydentów. Jak co roku pojawiły się hasła dotyczące zrównoważenia płac, aborcji, a także przeciwdziałania przemocy domowej. Kobiety w całej Polsce skandowały za poszanowaniem swoich praw, a także zmniejszeniem ingerencji biskupów w kwestie związane z antykoncepcją. “Bycie kobietą w Polsce to prawdziwy survival. To nasz ból i nasze choroby traktuje się jak wymysł – nawet w placówkach służby zdrowia” – mówiła w Katowicach Agata Otrębska, przewodnicząca Śląskiej Manify. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

