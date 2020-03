Marsz Wstydu przejdzie przez Europę W odpowiedzi na nieludzkie traktowanie osób ubiegających się o azyl na terenie Europy, po wstrzymaniu procesów relokacyjnych i w obliczu braku chęci oraz pomysłu na realnie rozwiązanie tzw. kryzysu migracyjnego – aktywiści przejdą szlak migracyjny od Grecji, przez Macedonię, Serbię, Chorwację i Słowenię aż do Włoch. – To co dzieje się teraz na granicy Grecji z Turcją przechodzi ludzkie pojęcie – mówi w rozmowie z Onetem stojąca za pomysłem marszu Anna Alboth – Gdybym nie robiła marszu, chyba bym oszalała z bezradności. Recep Tayyip Erdogan przeszedł od słów do czynów – otworzył granicę dla uchodźców z Syrii, których w Turcji przebywa niemal 3,5 miliona. Tym samym Ankara przestała wypełniać porozumienie zawarte z Brukselą w marcu 2016 r., które powstrzymało wówczas pierwszy masowy napływ uchodźców i migrantów do Unii Europejskiej. Na mocy porozumienia Turcja zgodziła się przyjmować z powrotem tzw. “nieregularnych migrantów”, czyli tych, którzy nie przeszli przez długi, biurokratyczny proces aplikacji o azyl. W zamian za to europejskie kraje zobowiązały się znieść wizy dla Turków oraz przekazać im 3 mld euro, czyli ok. 13 mld złotych na utrzymanie syryjskich uchodźców. W ten sposób Europa chciała kupić sobie spokój i rozwiązać – pozornie – tzw. kryzys uchodźczy. Erdogan już nie raz odgrażał się, że granice otworzy, Ilekroć był krytykowany na arenie międzynarodowej – straszył zerwaniem porozumienia, ostatni raz przy okazji tureckiej agresji na Rożawę. Tym razem Erdogan chce, by Unia i jej najsilniejsi członkowie zaangażowali się bardziej w syryjski konflikt i powstrzymali ofensywę syryjskiego reżimu i jego sojuszników. Chodzio trwającą krwawą ofensywę w Idlibie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

