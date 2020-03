Masowa kwarantanna bardziej szkodliwa niż COVID-19. Naukowiec wskazał lepsze wyjście. Dyrektor Centrum Badań nad Profilaktyką Uniwersytetu Yale w USA David L. Katz uważa, że obecne działanie prowadzone przez państwa w walce z koronawirusem mogą być o wiele bardziej szkodliwe niż sam COVID-19. Zdaniem eksperta, istnieje inna metoda na to, aby powstrzymać świat przez pandemią. Jak sam podkreślił, nie wyniszczy ona gospodarki i nie będzie ona wymagała kwarantanny całego społeczeństwa. W artykule opublikowanych na łamach “The New York Timesa” David L. Katz przedstawił swoją metodę walki z szalejącą pandemią koronawirusa, którą określił mianem “chirurgicznej operacji”. Według tego podejścia należałoby skoncentrować się przede wszystkim na osobach starszych (powyżej 60. roku życia) oraz tych przewlekle chorych. To oni powinni być poddani ścisłej kwarantannie, a także leczeniu. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

