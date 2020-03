Mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy odwołane Wszystkie mecze pod egidą UEFA zaplanowane na przyszły tydzień zostały odwołane – ogłosiła europejska federacja. “L’Equipe” » Piątkowa decyzja UEFA oznacza, że między innymi nie dojdzie do zaplanowanych na wtorek, środę i czwartek rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy. “W świetle rozprzestrzeniania się COVID-19 w Europie oraz decyzji podejmowanych przez rządy krajów UEFA zdecydowała o przełożeniu przyszłotygodniowych meczów” – napisano w komunikacie. Co zrozumiałe, jednocześnie poinformowano, że przesunięte zostało losowanie ćwierćfinałów, które miało się odbyć 20 marca. Dalsze decyzje mają zostać przekazane w odpowiednim czasie. Już wcześniej odwołano mecze Juventus Turyn – Olympique Lyon i Manchester City – Real Madryt. W piątek ujawniono, że zarażony koronawirusem jest pomocnik Chelsea Callum Hudson-Odoi. Natomiast między Hiszpanią a Włochami obowiązują restrykcje w podróżowaniu. Odwołane spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów: Bayern Monachium – Chelsea (pierwszy mecz 3:0) Barcelona – Napoli (1:1) Manchester City – Real Madryt (2:1) Juventus – Olympique Lyon (1:0) Odwołane spotkania 1/8 finału Ligi Europy: Wolves – Olympiakos (pierwszy mecz 1:1) Leverkusen – Rangers (3:1) Szachtar Donieck – Wolfsburg (2:1) Kopenhaga – Basaksehir (0:1) Basel – Frankfurt (3:0) Manchester United – LASK (5:0) W czwartek nie odbyły się mecze 1/8 finału LE Sevilla – Roma oraz Inter Mediolan – Getafe. Można spodziewać się, że kluczowe postanowienia zapadną we wtorek. Wówczas, na specjalnej wideokonferencji, władze UEFA będą dyskutować z przedstawicielami europejskich związków i klubów na temat dalszego przebiegu piłkarskich rozgrywek na Starym Kontynencie, a także organizacji tegorocznych mistrzostw Europy. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

