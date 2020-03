Meghan i Harry żegnają się z rodziną królewską Książę Harry i Meghan Markle pożegnali się w poniedziałek ze swoim oficjalnym kontem na Instagramie przed formalnym wycofaniem się z życia brytyjskiej rodziny królewskiej. “Choć może nie będziecie nas tutaj widzieć, nadal pracujemy” – zapewnili. Komunikując się po raz ostatni za pomocą swojego powiązanego z rodziną królewską profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ich ponad 11 mln osób, para napisała, że szukają nowych sposobów na wykonywanie swoich obowiązków i kontynuowanie dotychczasowej pracy charytatywnej. “Wszyscy czujemy, że świat w tym momencie wydaje się być nadzwyczaj delikatny, ale jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma potencjał i szansę, aby coś zmienić. Na całym świecie widzimy – w naszych rodzinach, społecznościach i wśród tych na froncie [walki z koronawirusem]– że możemy podnosić się wzajemnie na duchu (…)” – napisali. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

