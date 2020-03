Merkel: do 70 procent populacji zarazi się koronawirusem Od 60 do 70 procent populacji zarazi się koronawirusem – ostrzegła w środę kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zaznaczyła, że ponieważ na razie na nowego wirusa nie ma szczepionki, należy skupić się na tym, aby spowolnić jego rozprzestrzenianie. – Jeżeli ten wirus jest wokół nas, a społeczność nie jest uodporniona, nie ma odpowiedniej terapii, stąd od 60 do 70 procent populacji zarazi się koronawirusem – oceniła kanclerz Merkel na poświęconej epidemii konferencji prasowej w Berlinie. Dodała, że na razie należy skupić się na tym, aby spowolnić rozprzestrzenianie się nowego wirusa i “zyskać czas”. – Proces musi być skupiony na tym, aby nie przeciążyć systemu ochrony zdrowia – zaznaczyła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.