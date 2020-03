Mężczyzna spadł z Rysów i żyje Z poważnymi obrażeniami, ale żywy. O dużym szczęściu może mówić mężczyzna, który w poniedziałek spadł z najwyższego szczytu w Polsce – Rysów. Jak twierdzą ratownicy, mógł spaść z wysokości ponad kilometra. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowali do szpitala w Nowy Targu turystę, który w poniedziałek spadał po oblodzonym szlaku kilkaset metrów, schodząc z najwyższego szczytu w Polsce – Rysów. Jak powiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof, mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, w tym głowy. – Mężczyzna może mówić o dużym szczęściu, bo zjechał po oblodzonym zboczu z Rysów i zatrzymał się dopiero nad Czarnym Stawem. Mógł spadać kilkaset metrów, a nawet powyżej kilometra. Po upadku doznał nie tylko groźnych obrażeń, ale będąc w szoku wstał i usiłował sam schodzić. Towarzysz jego wędrówki zawiadomił nas o wypadku – relacjonował naczelnik. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

