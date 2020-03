Miasto Kraków odziedziczyło ponad 100 cennych obrazów i mieszkanie Ponad 100 cennych obrazów, m.in. Jacka Malczewskiego, Jerzego i Wojciecha Kossaków, Jerzego Wróblewskiego, a także mieszkanie o powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych odziedziczyło miasto Kraków po zmarłej w 2011 r. mieszkance. Będziemy weryfikować wartość mieszkania i obrazów – jeśli wszystkie okażą się autentyczne, to ich wartość może przekroczyć setki tysięcy złotych – powiedział Maciej Grzyb, z-ca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Krakowa (UMK). Zmarła, której danych Urząd nie chce ujawniać, nie pozostawiła po sobie spadkobierców. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami, do dziedziczenia dochodzi Gmina Miejska Kraków, jako właściwa ze względu na ostatnie zamieszkanie spadkodawcy przed śmiercią – wyjaśniła Justyna Habrajska, dyrektor Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

