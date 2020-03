Michnik wróży Dudzie porażkę. “Kaczyńskiemu sprawy wymknęły się spod kontroli”. – Kaczyńskiemu sprawy wymknęły się spod kontroli. Tam wszyscy – Ziobro, Morawiecki, Gowin – myślą, co będzie jutro – mówi Adam Michnik w rozmowie z Tomaszem Lisem w nowym “Newsweeku” Adam Michnik nie ma wątpliwości, że to kluczowy polityczny moment. – I dla tego obozu, i dla Polski. Nastąpiło jakieś wstrząśnienie, jak przy tsunami – twierdzi w “Newsweeku”.

nie ma wątpliwości, że to kluczowy polityczny moment. – I dla tego obozu, i dla Polski. Nastąpiło jakieś wstrząśnienie, jak przy tsunami – twierdzi w “Newsweeku”. W wywiadzie nawiązano też do słynnej metafory z 2015 r. Michnik zapytany odnośnie wyborów, czy Andrzej Duda może “po pijanemu przejechać ciężarną zakonnicę na pasach” stwierdził, że “już przejechał”. – Kiedy ostentacyjnie złamał konstytucję. Wszystko, co będzie dalej, to już nie jest pytanie o Dudę, tylko o nastroje społeczne. Przecież zakonnicę przejechał też Trump. I to niejedną – wyjaśniał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

