Miliony Polaków otrzymają SMS-y od rządu. "Pierwsze działanie na taką skalę". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert skierowany do mieszkańców całej Polski. W SMS-ach rozsyłanych do obywateli przypomina o nowych zasadach bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. O nowych obostrzeniach wprowadzanych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa poinformowali we wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Od środy obowiązują dodatkowe ograniczenia, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego.

