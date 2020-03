Minister broni pierwszej damy. Poszło o słowa Pauliny Kosiniak-Kamysz. Nie milkną echa wystąpienia na konwencji wyborczej żony lidera PSL Pauliny Kosiniak-Kamysz. Zdaniem prezydenckiego ministra Pawła Muchy, jej aluzje pod adresem pierwszej damy Agaty Dudy były “mało eleganckie”. W podobnym tonie odniósł się do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza, który drwił z prezydentury głowy państwa. “Chodź tygrysie, scena jest twoja” – to zdanie z sobotniej konwencji wypowiedziane na koniec przemówienia żony Władysława Kosiniaka-Kamysza przejdzie zapewne do kampanijnej historii. Ale na scenie nie tylko żartowała, ale potrafiła również wbić szpilkę prezydenckiej parze. “Nie jestem i nie będę żoną, która milczy. Będę krzyczeć. Wspominać o nas, kobietach. O słabszych i niepełnosprawnych. Obiecuję że będę przekonywać, że będę zawsze dla was. Nie dam zamknąć się pod kryształowym żyrandolem” – mówiła na konwencji na Podkarpaciu. Zapowiedziała również, że nie będzie się “chować za ogrodzeniem prezydenckiego pałacu i wyłącznie statystować swojemu mężowi”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.