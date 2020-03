Mistrzowie wodolejstwa uwielbiają wielkie liczby czyli dziurawa tarcza antykryzysowa Dzisiaj rano w Pałacu Prezydenckim odbyła się Rada Gabinetowa, czyli posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta. Odkąd sięgam pamięcią, zwoływanie Rady Gabinetowej przez głowę państwa zawsze było podyktowane kwestiami wizerunkowymi, aby przykryć bieżące kłopoty lub interesami wyborczymi, w których uzyskaniu taka ustawka miała pomóc. Tym razem było tak samo. Po posiedzeniu RG, na konferencję prasową wyszli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz. Morawiecki. Przez bite dwadzieścia minut ten pierwszy dziękował wszystkim, którzy mu akurat przyszli do głowy i za wszystko, co akurat był w stanie sobie przypomnieć, a ten drugi posłusznie przytakiwał doskonale rozumiejąc, że reelekcja pierwszego pomoże jemu i jego kolegom z rządu, a być może zadowolony z obrotu spraw poseł Jarosław Kaczyński pozwoli im przez tydzień poczuć się pełnokrwistymi politykami i ludźmi, którzy mają na coś wpływ. Po południu podobną ustawkę w Kancelarii Premiera zorganizował sobie Mateusz Morawiecki, a obecny na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zasugerował pracodawcom radykalne obniżenie pensji pracownikom z możliwością późniejszego ich wyrównania. W tym miejscu warto przypomnieć, że prezes NBP zarabia 700 tysięcy złotych rocznie. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

