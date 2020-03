Morawiecki podpiera się Francją. A Francja przesuwa wybory. Premier Morawiecki stwierdził, że nie ma konieczności przesuwania terminu wyborów prezydenckich. Skoro Francja je przeprowadza, to Polska też może. Zwłaszcza, że jesteśmy w lepszej sytuacji niż Francja. Sześć godzin później Francja wybory przesunęła. Premier może się mylić podwójnie: nie wiadomo, czy z koronawirusem poradzimy sobie lepiej niż Francuzi Około godziny 14:30 premier Mateusz Morawiecki powiedział: „Dzisiaj nie ma takich planów, żeby przesuwać termin wyborów prezydenckich. Nie ma takiej konieczności. Wiemy, że we Francji na przykład odbyły się wybory samorządowe. Francja dzisiaj jest w innym stanie niż Polska. A więc nie mamy takich planów na chwilę obecną”. O godzinie 20:30 prezydent Emmanuel Macron ogłosił: „Po konsultacjach z przewodniczącym Senatu, przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, a także z moimi poprzednikami, zdecydowałem o przełożeniu drugiej tury wyborów samorządowych”. Dodał, że decyzja zapadła jednomyślnie. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

