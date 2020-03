Morawiecki troszczy się bardziej o Dudę niż Polaków USA dogania Włochy i Chiny, tylko w Nowym Jorku wirus dopadł 25 tys. osób, ale Trump swoje: „Co roku tracimy setki tysięcy ludzi z powodu grypy i nie wyłączamy państwa”. W Polsce rząd z troską zamyka nas w domach (słusznie), ale nie widzi przeszkód, by miliony poszły do urn 10 maja. 900 zakażonych, 10 ofiar, a może więcej, bo nie badają post mortem. Czemu? Cały świat zamyka się przed koronawirusem, zamyka się i Polska. Jak obliczała we wtorek 24 marca 2020 rano agencja Associated Press, jedna piąta ludności świata musi ograniczać wyjścia i kontakty. Do krajów, gdzie ograniczenia są najsurowsze, dołączyła Polska. Jest w tym uzasadnionym programie prewencji poważna luka – rząd upiera się przy przeprowadzeniu wyborów prezydenckich 10 maja. „PiS przeprowadzi wybory nawet gdyby miał w nich zagłosować tylko Jarosław Kaczyński” – pisał w OKO.press Michał Danielewski. Kaczyński w wywiadzie dla RMF FM zaproponował, by przychodzić do wyborców hospitalizowanych lub w kwarantannie z urną. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

