“Musicie pracować, traktor uzdrowi wszystkich”. Tak z koronawirusem radzą sobie dyktatury. Nie sposób w to uwierzyć, choćby patrząc na mapę. Na północy granica z Chinami, na dole Korea Południowa. Do niedawna dwa państwa, które były największymi ogniskami koronawirusa na świecie. Ale w Korei Północnej twierdzą, że u nich nie ma ani jednego przypadku. Z kolei na Białorusi jest już kilkadziesiąt. Jak epidemię traktują władze w takich państwach? Na Białorusi potwierdzono 51 przypadków koronawirusa. Pierwszy – 28 lutego, czyli niemal tydzień wcześniej niż w Polsce. Władze w Mińsku twierdzą jednak, że w 9-milionowym kraju nie ma powodów do paniki. Ani tym bardziej, by kupować maski ochronne.



Zresztą, jak stwierdził Aleksander Łukaszenka, jak ktoś potrzebuje niech kupuje. Na Białorusi ich nie zabraknie. – Każdego dnia firmy na Białorusi produkują ich setki tysiący – zapewnia białoruski przywódca.. – Przeżyliśmy inne wirusy, przeżyjemy i ten – oświadczył kilka dni temu, cały czas uspokajając naród. W Polsce przy 25 przypadkach zamknięto szkoły i przedszkola.

