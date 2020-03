Na Mapie kościelnej pedofilii w 2019 roku przybyły 43 sprawy ciągu ostatniego roku media średnio co 8 dni donosiły o kolejnym przypadku kościelnej pedofilii, choć przestępstw popełnionych w tym czasie wykryto tylko kilka. Ujawnienie starszych spraw zawdzięczamy głównie filmowi Sekielskich i ustawie zobowiązującej do zgłaszania sprawców W styczniu 2020 roku – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – zakończyła działalność Fundacja „Nie lękajcie się”, zajmująca się niesieniem pomocy ofiarom kościelnej pedofilii i dokumentowaniem przemocy seksualnej księży wobec dzieci i młodzieży. To pokłosie skandalu jaki wybuchł po ujawnieniu przez „Gazetę Wyborczą”, że Marek Lisiński – prezes fundacji i jej twarz medialna – miał wyłudzić od ofiary księdza pedofila 30 tys. rzekomej pożyczki. Wraz z likwidacją Fundacji „Nie lękajcie się” zniknęła z internetu jej strona, na której była między innymi Mapa kościelnej pedofilii, wielkie nie tylko pod względem medialnym osiągnięcie Fundacji, które bez wątpienia przejdzie do historii. Pojawienie się Mapy w październiku 2018 było wydarzeniem na miarę premiery „Kleru” Smarzowskiego czy „Tylko nie mów nikomu” Sekielskich. Mapa odnotowała do dzisiaj 11 mln wejść. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

