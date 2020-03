Na to poszły miliardy dla TVP. Uczą Polaków, jak oglądać mszę w telewizji W czasie epidemii koronawirusa TVP poczuła misję, by uświadomić Polaków, jak zachowywać się podczas mszy świętej oglądanej w telewizji. Jednym z kluczowych pytań była zagadka, czy widzowie powinni klękać przed telewizorem. Niektórzy zastanawiają się, czy właśnie na takie programy pójdą dodatkowe 2 mld zł przyznane publicznym mediom. Materiał o tym, jak zachowywać się podczas oglądania mszy w telewizji, wyemitowano w niedzielnym wydaniu “Pytania na Śniadanie” w TVP 2. W studiu gościł ksiądz, który musiał zmierzyć się z pytaniami Marzeny Rogalskiej i Tomasza Kammela. Jedno z nich dotyczyło tego, czy powinniśmy klękać przed telewizorem. – Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby normalnie w domu powtarzać gesty wykonywane normalnie na mszy świętej. (…) Ważnym elementem jest to, na ile jesteśmy zjednoczeni duchowo z tym, co oglądamy – wyjaśniał kapłan w TVP 2. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

