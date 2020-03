Najgorsze zachowania Polaków przy kwarantannie. Czysty egoizm i głupota. W czasach koronawirusa nie bądźmy egoistami. Od naszych zachowań może zależeć czyjeś życie i zdrowie. Higiena i izolacja na nic się zdadzą, jeśli nie będziemy zachowywać się odpowiedzialnie w stosunku do innych. Niestety obecna sytuacja sprawia, że egoizm i głupota dopada wielu rodaków. “Oj tam kwarantanna, wyjdę tylko do sklepu, przecież nic się nie stanie, nie ma objawów, więc na pewno nie jestem chory”. Doniesienia służb o permanentnym łamaniu kwarantanny przerażają. Rzeczywiście, część osób objętych kwarantanną okaże się zdrowa, ale przez te dwa tygodnie nikt z nich nie może być pewien, że nie zachoruje. Jeśli jest chory i pójdzie do sklepu, zakazi innych jeszcze zanim wystąpią u niego objawy. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

