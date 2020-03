NAJNOWSZE kroki podjęte przez rząd Kanady – wystąpienie premiera Trudeau Natychmiast po wystąpieniu premiera Kanady Justina Trudeau: • Kto nie wjedzie do Kanady: Kanada zakazuje wjazdu wszystkim podróżnym, którzy nie są obywatelami ani stałymi mieszkańcami.

Będą wyjątki dla obywateli USA (na razie), dyplomatów, załóg samolotów i członków najbliższej rodziny obywateli Kanady. • Ograniczenia wpuszczania chorych: Premier Kanada Justin Trudeau powiedział również, że nikt, kto wykazuje objawy, nie będzie mógł wejść na pokład samolotu lecącego do Kanady, a operatorzy lotniczy będą zobowiązani do przeprowadzenia podstawowej oceny stanu zdrowia każdego pasażera na podstawie wytycznych kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego. „Wiem, że ta wiadomość wzbudzi niepokój wśród Kanadyjczyków podróżujących za granicę. Chcę cię zapewnić, że nasz rząd nie pozostawi nikogo bez wsparcia” – powiedział. • „Aby pomóc bezobjawowym Kanadyjczykom w powrocie do domu, nasz rząd uruchomi program wsparcia dla Kanadyjczyków, którzy muszą wsiąść do samolotu. Kanadyjscy podróżnicy będą mogli uzyskać pomoc finansową, aby pomóc im w kosztach powrotu do domu lub czasowego zaspokojenia podstawowych potrzeb podczas gdy czekają na powrót do Kanady ”. • Jako kolejny środek zapobiegający rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, Trudeau powiedział, że loty międzynarodowe będą kierowane na cztery lotniska: w Montrealu, Toronto, Calgary i Vancouver w celu usprawnienia badań przesiewowych. Nie dotyczy to lotów krajowych. • Granice: Canada Border Services Agency (CBSA) zwiększa liczbę funckjonariuszy, materiałów edukacyjnych i środki kontroli bezpieczeństwa na lotniskach i we wszystkich innych punktach wjazdu do Kanady, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Od dziś wszyscy przybywający podróżni, bez względu na kraj pochodzenia, będą pytani, czy doświadczają objawów takich jak kaszel, trudności w oddychaniu lub gorączka. Będą również musieli potwierdzić, że zostali proszeni o samoizolację przez 14 dni, jeśli przybywają zza granicy. Funkcjonariusze CBSA przekażą każdego podróżnego, którego podejrzewają, że ​​jest chory, niezależnie od tego, w jaki sposób podróżnik odpowiedział na pytania dotyczące badania przesiewowego, władzom zdrowia publicznego w celu dalszej oceny. Obecnie w Kanadzie stwierdzono około 375 domniemanych i potwierdzonych przypadków COVID-19. Ten artykuł będzie uaktualniany dalej POLECAMY: Ontario podejmuje ważne nowe działania (konferencja prasowa) – godz. 13.00 Najnowsze codzienne uaktualnienie “Gazety” Wszystko o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

