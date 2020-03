Największa interwencja brytyjskiego rządu w gospodarkę od II wojny światowej Brytyjski rząd zapowiedział zamknięcie pubów, restauracji, teatrów i siłowni, ogłaszając jednocześnie największą interwencję państwa w brytyjską gospodarkę od drugiej wojny światowej przez częściowe opłacanie pensji pracowników sektora prywatnego – sytuację na Wyspach relacjonuje dla Onetu Jakub Krupa. Głównym elementem pakietu jest zaoferowanie pracodawcom państwowego grantu w wysokości nawet 80 proc. pensji (do 2,5 tys. funtów) tych pracowników, których inaczej musieliby zwolnić w związku z zakłóceniami funkcjonowania gospodarki. Szef resortu finansów zaznaczył, że mechanizm ma początkowo funkcjonować przez co najmniej trzy miesiące, ale nie wykluczył jego dalszego przedłużenia, podkreślając, że “nie ma limitu” finansowego dla tej interwencji. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

