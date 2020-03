NASA szuka kandydatów na astronautów. Jakie muszą spełniać warunki? Amerykańska agencja kosmiczna NASA po raz pierwszy od ponad czterech lat poszukuje nowych astronautów. Kandydaci powinni być gotowi do częstych podróży – poinformowała agencja w ogłoszeniu rekrutacyjnym opublikowanym na swojej stronie internetowej. “Ameryka od czasu programu Apollo nigdy nie była tak blisko ponownego wysłania astronautów na Księżyc. Do 2024 roku wyślemy pierwszą kobietę i kolejnego mężczyznę na południowy biegun Księżyca” – powiedział administrator NASA Jim Bridenstine. “Jeżeli zawsze marzyliście o byciu astronautami, zgłaszajcie się” – dodał. NASA podaje, że nowi astronauci będą mogli pracować np. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej albo na Gateway – planowanej załogowej stacji kosmicznej, która zostanie umieszczona w przestrzeni w pobliżu Księżyca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

