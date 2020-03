Nauczyciele nadal protestują Premier Ontario Doug Ford twierdzi, że brak postępów w rozmowach kontraktowych z nauczycielami szkół publicznych nawet po ustępstwach rządu w sprawie liczebności klas i e-learningu pokazuje, że trwający spór dotyczy de facto płac. Ford skrytykował cztery główne związki nauczycielskie w prowincji podczas debaty w parlamencie Ontario w czwartek rano, gdy nauczyciele maszerowali wokół budynku, protestując. We wtorek konserwatywny rząd zapowiedział ustępstwa. Zaproponował zwiększenie średniej liczebności klas licealnych z 22 w zeszłym roku do tylko 23 w przyszłym roku – zamiast pierwotnej maksymalnej liczby 28 – i zezwolił na rezygnację z kursów e-learningowych, które Toryści wcześniej zapwiadali jako obowiązkowe. Premier powiedział w czwartek, że te decyzje powinny utorować drogę do porozumienia ze związkami zawodowymi, ale ponieważ nie przyniosły one postępu, wygląda, że prawdziwym powodem braku porozumienia są wynagrodzenia nauczycieli. „Mój komunikat do związków jest taki, że partia nie będzie już wydawać pieniędzy podatników”, powiedział Ford. „Pakujcie się i wracajcie do klas”. Związki nauczycieli oświadczyły, że nie podpiszą umowy ponieważ nie zgadzają się na zwiększenie liczebności klas i obowiązkowe uczenie się przez Internet. To dwa sposoby redukcji kosztów, które według rządu są konieczne do zbilansowania budżetu. Rząd zaproponował nauczycielom podwyżkę wynagrodzeń o jeden procent, podczas gdy nauczyciele proszą o blisko 2 procenty. Nauczyciele z Ontario Secondary School Teachers Federation i Ontario English Catholic Teachers’ Association otoczyli gmach parlamentu w czwartek rano, wzywając rząd do rokowań w dobrej wierze. Protesty te były częścią większych ogólnopolskich akcji prowadzonych przez związki zawodowe we francuskim i angielskim katolickim systemie szkolnym. Niektórzy nauczyciele szkół publicznych protestowali przed dziewięcioma kuratoriami w ramach trwającej serii rotacyjnych, jednodniowych strajków. Prezes Federacji Nauczycieli Szkół Średnich w Ontario Harvey Bischof powiedział w czwartek, że rodzice nadal wspierają nauczycieli w napiętych rozmowach kontraktowych, pomimo nowego stanowiska rządu w sprawie wielkości klasy i e-learningu. Federacja Nauczycieli Podstawowych w Ontario powiedziała w czwartek, że obecnie nie ma żadnych rozmów z rządem i że jeśli porozumienia nie będzie do piątku, rozpocznie się nowa faza strajków ze skutkiem w poniedziałek. Krytyk edukacji NDP Marit Stiles powiedziała, że rząd musi wrócić do stołu przetargowego. „Ministra wciąż widać na przy mikrofonie, a on powinien siedzieć przy stole przetargowym z pracownikami oświaty” – powiedziała. Tymczasowy przywódca liberalny John Fraser zakwestionował, czy widoczna zmiana pozycji rządu jest w ogóle ustępstwem. „Nadal wygląda na to, że powiększają klasy”. Lider Zielonej Partii Mike Schreiner powiedział, że nawet zwiększenie liczebności klasy z 22 do 23 uczniów spowoduje zwolnienia nauczycieli i będzie bolesne dla uczniów. „Rząd wywołał chaos w naszym systemie edukacji” – powiedział. „Szanuję rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników oświaty za zabranie głosu”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.