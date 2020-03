Kanadyjscy naukowcy bliżej opracowania szczepionki? Stworzyliśmy w “Gazecie” osobną kategorię “KORONAWIRUS COVID-19”, gdzie mogą Państwo przeczytać wszystko, co warto wiedzieć o wirusie. ••• Zespół badaczy ze szpitala Sunnybrook, Uniwersytetu Toronto i Uniwersytetu McMaster, wyizolował koronawirusa SARS-CoV-2, odpowiedzialnego za obecną epidemię COVID-19. Komunikat w tej sprawie, podkreślający, że opracowanie testów, leczenia i szczepionek stanie się łatwiejsze, został opublikowany w czwartek po południu. Sunnybrook Hospital to szpital, w którym leczono pierwszy wykryty w Kanadzie przypadek koronawirusa. „Potrzebujemy narzędzi w walce z pandemią. Chociaż najważniejsza jest szybka reakcja, to długoterminowe rozwiązania pochodzą z badań nad tym nowym wirusem” – powiedziala cytowana w komunikacie dr Samira Mubareka, mikrobiolog i lekarz chorób zakaźnych w Sunnybrook. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

