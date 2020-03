NBA zawiesza sezon do odwołania Wszystko po tym, jak u jednego z zawodników wykryto koronawirusa. “NBA wykorzysta tę przerwę, aby określić kolejne kroki w odniesieniu do pandemii” – czytamy w oświadczeniu. Tuż przed rozpoczęciem spotkania Utah Jazz z Oklahomą City Thunder sędziowie skontaktowali się z władzami ligi i zadecydowano o odwołaniu spotkania. Powodem jest fakt, że w szatni drużyny z Utah znajduje się Francuz Rudy Gobert, u którego pojawiły się objawy podobne do tych oznaczających koronawirusa. Test wykazał, że reprezentant Francji jest zakażony koronawirusem. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.