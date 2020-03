NBP: polskie banknoty są poddawane kwarantannie Polskie banknoty są poddawane kwarantannie – poinformował w czwartek na Twitterze Narodowy Bank Polski. “NBP informuje, że polskie banknoty są poddawane kwarantannie i można realizować transakcje przy ich pomocy” – napisał w mediach społecznościowych NBP. Wcześniej “Dziennik Gazeta Prawna” informował, że Narodowy Bank Polski, do którego trafia gotówka z banków komercyjnych, poddaje banknoty dwutygodniowej kwarantannie oraz odkażaniu pod wpływem wysokiej temperatury (co najmniej 150 stopni Celsjusza). Do banków zaś – dzięki wdrożeniu procedur odkażających – trafiają “czyste” pieniądze. Banknoty są poddawane kwarantannie także między innymi w Chinach, Korei i na Węgrzech. Węgierski dziennik “Ripost” przytaczał informację uzyskaną z banku centralnego, że bank codziennie wycofuje z obrotu banknoty o wartości kilku miliardów forintów i zgodnie z cyklem przetrwania koronawirusa przez dwa tygodnie przechowuje je w zamkniętych kontenerach, po czym przepuszcza przez tunel o temperaturze 160-170 stopni C. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

