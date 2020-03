“Nie wiem, czy mamę zabrał koronawirus” “Trzy dni temu zmarła moja mama” – czytamy w relacji Tomasza Sikory. Mężczyzna opisał na Facebooku, jak wyglądała akcja reanimacyjna dokonana przez ekipę karetki. Okazało się, że ratownicy nie byli wyposażeni w sprzęt do pobierania próbek krwi. “Nie dlatego, że nie zabrali ze sobą, tylko dlatego, że nie wyposażyło ich w nie państwo” – napisał aktywista. Tomasz Sikora z organizacji Obywatele RP wyznał, że jego mama odeszła trzy dni temu. “Umarła dusząc się i w trakcie reanimacji przez ekipę karetki ratownictwa medycznego. Nie wiem, czy mamę zabrał koronawirus. Ratownicy nie posiadają sprzętu do pobrania próbek” – napisał. Z treści jego wpisu wynika, że nie wprowadzono żadnych procedur dotyczących “zbadania zmarłej osoby na obecność koronawirusa”. “Nie ma też procedur pozwalających przebadać na obecność koronawirusa współzamieszkujących członków rodziny osoby zmarłej w okolicznościach pozwalających powziąć podejrzenie o zakażeniu. Według istniejących procedur osoby takie mają funkcjonować tak jak osoby z grupy niezagrożonych, czyli normalnie” – zaznaczył aktywista. WIĘCEJ Inne materiały o koronawirusie w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.