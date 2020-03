Nie żyje Max von Sydow. Legendarny aktor miał 90 lat. Jego wybitne role można by długo wymieniać. Był Jezusem, egzorcystą i rycerzem, grał w „Grze o Tron” i „Gwiezdnych Wojnach”. W wieku 90 lat odszedł legendarny aktor, ikona europejskiego i światowego kina – Max von Sydow. Szwedzki aktor Max von Sydow był znany przede wszystkim z ról w filmach Ingmara Bergmana. Zagrał w jedenastu dziełach tego reżysera, między innymi w „Źródle” i „Tam gdzie rosną poziomki”, a najbardziej ikoniczną była rola rycerza w „Siódmej pieczęci”, gdzie w słynnej scenie grał ze Śmiercią w szachy. Von Sydow urodził się w 1929 roku w Lund, a aktorstwa uczył się w Królewskiej Akademii Teatralnej w Sztokholmie. Grywał w teatrze i szwedzkich filmach, a współpraca z Bergmanem zaowocowała ofertami zza granicy. Jedną z nich była propozycja roli Jezusa w superprodukcji „Opowieść wszech czasów”. Szwed dołączył do gwiazdorskiej obsady filmu. Zagrał u boku Charltona Hestona, Sidneya Poitiera, Johna Wayne’a czy Angeli Lansbury. Ta rola stała się dla niego bramą do dalszej hollywoodzkiej kariery. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

