Nielegalne rzekome lekarstwa na COVID-19 w Kanadzie Holistyczna klinika zdrowia w Sarnii w Ontario ma problemy z FDA (Food and Drug Administration) za reklamowanie produktów, które, jak twierdzi, pomagają leczyć koronawirusa. FDA to amerykańska instytucja rządowa, która jest częścią Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services) i zajmuje się kontrolą żywności i paszy, suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych, urządzeń emitujących promieniowanie (w tym niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych. Holistyczna klinika Vivify była jedną z siedmiu firm, które otrzymały ostrzeżenie od FDA. Zagrożono jej działaniami prawnymi, jeśli nadal będą promować produkty, które, jak twierdzi klinika, leczą COVID-19. Według Global News, to jedyna kanadyjska klinika, która otrzymała takie ostrzeżenie. Według doniesień CBC News, firma sprzedawała online produkty, które „miały na celu łagodzenie, zapobieganie, leczenie, diagnozowanie lub leczenie COVID-19 u ludzi”. Witryna była obsługiwana przez Vivify Holistic Clinic, a FDA zauważyła, że ​​wykorzystuje swoją stronę na Facebooku do promowania kontrowersyjnych produktów. Następnie przekierowuje osoby z Facebooka na swoją stronę internetową, aby tam kupowały produkty, które mogły być sprzedawane na całym świecie, ponieważ były dostępne online. List dawał firmie 48 godzin na usunięcie wszystkich produktów ze strony internetowej, ale zniknęły one z tej strony dużo wcześniej. W liście nadal napisano, że „zgodnie z prawem, reklamowanie, że produkt może zapobiegać, leczyć lub leczyć choroby, jest niezgodne z prawem, o ile nie posiada się popartych solidnymi wynikami wiarygodnych dowodów naukowych, np. rygorytycznymi badaniami klinicznymi na ludziach, potwierdzającymi, że twierdzenia są prawdziwe w momencie ich przedstawienia. ” „Obecnie nie ma szczepionek, pigułek, mikstur, płynów, pastylek do ssania lub innych produktów dostępnych na receptę lub bez recepty, które leczą chorobę wywołaną przez wirus COVID-19. W związku z tym powyższe twierdzenia nie są poparte kompetentnymi i wiarygodnymi dowodami naukowymi”. Witryna twierdziła, że ​​ma ziołowe leki, suplementy i wyciągi skuteczne w leczeniu wirusa. Obecnie laboratorium w Kanadzie pracuje nad stworzeniem szczepionki przeciw wirusowi. Jednak może zająć ponad rok, zanim trafi ona na rynek. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

