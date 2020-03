Nielegalne wieszanie plakatów Dudy w Opolu Na barierach mostów w centrum Opola pojawiły się banery wyborcze Andrzeja Dudy. Okazuje się, że te materiały zawieszono tam nielegalnie. Zgody na ich umieszczenie nie wydał bowiem Miejski Zarząd Dróg. Zdjęcia banerów Andrzeja Dudy, zawieszonych na moście w centrum Opola, dotarły m.in. do redakcji “Nowej Trybuny Opolskiej”. Fotografie wykonano 1 marca. Widać na nich materiały wyborcze, umieszczone na barierach Mostu Katedralnego oraz obok Mostu Zamkowego. Do sytuacji odniósł się Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. – Nie ma zgody na montowanie żadnych banerów i reklam na infrastrukturze technicznej należącej do Miejskiego Zarządu Dróg – wyjaśnił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

