Niemal wszyscy przeciw Kaczyńskiemu, nawet mateczniki PiS nie chcą wyborów 10 maja. Ipsos dla OKO.press: Forsowany przez Kaczyńskiego pomysł, by urządzić Polakom wybory 10 maja, jest powszechnie odrzucany. Popiera go ledwie 19 proc. Przeciw jest 4 razy więcej – 78 proc. Nawet najzagorzalsi zwolennicy PiS chcą przełożenia wyborów. Kantar dla "Wyborczej": wybory w czasach epidemii Duda wygrałby w I turze z poparciem 66 proc. To wiele wyjaśnia. Za pośrednictwem renomowanej pracowni Ipsos, z którą OKO.press regularnie współpracuje, zadaliśmy w poniedziałek i wtorek (23 i 24 marca) najgorętsze polityczne pytanie czasów koronawirusa: co ludzie myślą o pomyśle, by planować, przygotowywać, a także przeprowadzać wybory prezydenckie w czasach epidemii? Jarosława Kaczyński prze do ich przeprowadzenia, ostatnio także premier zapowiedział, że matury i wybory odbędą się w terminie.

