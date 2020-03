Niemcy: wyciekł poufny dokument MSW ws. koronawirusa Jak informuje dziennik “Sueddeutsche Zeitung” oraz stacje NDR i WDR poufna strategia opanowania epidemii została przygotowana dla niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Za wzór do naśladowania stawia działania Korei Południowej, gdzie masowo przeprowadzane testy na obecność koronawirusa pozwoliły na szybką izolację osób zarażonych i powstrzymanie epidemii. Według cytowanego przez media dokumentu znaczne zwiększenie liczby testów w Niemczech jest niezbędne i pilne, aby ratować zdrowie i życie ludzi, ale także zapobiec jeszcze poważniejszym konsekwencjom gospodarczym epidemii. Autorzy strategii zalecają przeprowadzanie testów “zarówno u osób, które same podejrzewają u siebie zarażenie koronawirusem, jak i wszystkich osób, z którymi miały kontakt osoby o pozytywnym wyniku testu”. Eksperci mają nadzieję, że w Niemczech bardzo szybko można zwiększyć możliwości przeprowadzania testów. Proponowany przez nich scenariusz działań zakłada, że od 6 kwietnia możliwe będzie przeprowadzanie 50 tys. badań dziennie, od 13 kwietnia 100 tys., zaś pod koniec kwietnia 200 tys. dziennie – pisze “Sueddeutsche Zeitung” w wydaniu online. WIĘCEJ Inne artykuły o COVID-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

