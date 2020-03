Niemiecki sąd odmawia wydania ściganego Polaka Wyższy Sąd Krajowy w niemieckim Karlsruhe 17 lutego 2020 r. odmówił wydania Polsce mężczyzny ściganego za oszustwo Europejskim Nakazem Aresztowania. Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, “przekazanie oskarżonego do Polski w związku z ‘reformą sądownictwa’ jest przynajmniej obecnie niedopuszczalne.” Głównym powodem podjęcia tej bezprecedensowej decyzji (odmiennej od decyzji niemieckiego sądu I instancji-red.) są wdrożone przez rządzący PiS zmiany w sądownictwie. Przede wszystkim obowiązująca od 14 lutego 2020 r. ustawa dyscyplinująca sędziów, nazywana “kagańcową”. Najważniejsze przepisy tej ustawy już w lutym zostały przetłumaczone na język niemiecki i przekazane tamtejszym sądom. Wprost odniósł się do nich Wyższy Sąd Krajowy w Karlsruhe uzasadniając odmowę wydania Polaka na podstawie ENA. “W sytuacji, gdy sędziowie w Polsce muszą liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi jedynie z powodu ocen dowodów, dokonanych przez nich w procesie karnym, to nie byliby oni w pełni niezależni a proces trudno byłoby nazwać uczciwym” – podkreśla niemiecki sąd w uzasadnieniu swojej decyzji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.